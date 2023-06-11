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23:14, 11 июня 2023Из жизни

Признанная мертвой женщина «воскресла» при подготовке к похоронам

Признанная мертвой женщина в Эквадоре подала признаки жизни при подготовке к похоронам

Фото: Unsplash

Пожилая женщина в Эквадоре «воскресла», когда родственники начали готовить ее тело к похоронам. Об этом написала газета El Universo.

В публикации отмечается, что в пятницу, 9 июня, врач больницы Мартин в городе Бабаойо выдал родным тело Беллы, признанной мертвой. В течение нескольких часов женщина находилась в гробу. После того как крышку открыли для подготовки тела к похоронам, сын и другие родственники женщины заметили, что она подала признаки жизни.

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На данный момент медики не могут назвать причины случившегося. Они допускают, что Белла впала в каталепсию — в состояние обездвиженности, способное продолжаться несколько дней.

Сейчас женщина находится в больнице. Родственники изучают возможность подачи иска в суд против больницы.

Ранее признанная мертвой женщина «воскресла» в похоронном бюро на острове Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, США. Неизвестно, была ли 82-летняя пациентка признана скончавшейся по ошибке, или речь идет о проявлении заболевания, которое привело к таким последствиям.

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    Марина Совина
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