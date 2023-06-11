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11:33, 11 июня 2023Россия

Сальдо подписал указ о выплатах для пострадавших в Херсонской области

Врио главы Херсонской области подписал указ о выплатах после разрушения Каховской ГЭС

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о выплатах для пострадавших после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом врио главы региона сообщил в Telegram.

В указе перечислены выплаты, которые получат граждане, пострадавшие после разрушения ГЭС и подтоплений. Так, единовременно будет выплачена материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека. Тем, кто полностью утратил свое имущество, государство возместит 100 тысяч рублей.

Также указ предусматривает единовременные пособия. Членам семей погибших во время ЧС граждан будет выплачено по миллиону рублей «на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи». Если человек получил вред здоровью, то в зависимости от степени тяжести государство возместит ему от 200 до 400 тысяч рублей.

Ранее Сальдо сообщал, что число госпитализированных после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) возросло до 77 человек. По его словам, врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Он уточнил, что всего эвакуировано около семи тысяч человек, среди них — 323 ребенка и 112 маломобильных граждан.

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