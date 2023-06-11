Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 77 человек

Число госпитализированных после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) возросло до 77 человек. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Он уточнил, что всего эвакуировано около семи тысяч человек, среди них — 323 ребенка и 112 маломобильных граждан.

«В пунктах временного размещения от общего числа эвакуированных находится около 1,5 тысячи человек», — сказал Сальдо.

Каховская ГЭС оказалась повреждена и впоследствии разрушена в результате подрыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня. В результате частичного разрушения плотины воды Днепра вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты, которые расположены ниже по течению. Так, из подтопленных районов Херсонской области эвакуировали более четырех тысяч человек. В Москве случившееся назвали терактом.