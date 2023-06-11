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03:11, 11 июня 2023Бывший СССР

Снайпер ВСУ расстрелял семью под Николаевом из чувства ревности

В Николаевской области снайпер ВСУ расстрелял семью из трех человек на почве ревности

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Николаевской области снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстрелял семью из трех человек на почве ревности. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Сообщается, что 24-летний военный сбежал с места службы в Киевской области с автоматом Калашникова, принадлежащим его сослуживцу. Снайпер оправился в поселок Арбузинка в Николаевской области, где убил свою знакомую, ее мужа и мать, после чего покончил с собой.

«Перед тем как поехать в Николаевскую область, военнослужащий утром в этот же день самовольно покинул воинскую часть в Вышгородском районе Киевской области, украв у своего сослуживца автомат, с которого и расстрелял троих человек», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что два человека, в том числе 33-летняя беременная россиянка, погибли в результате удара ВСУ по пункту эвакуации. «Обстрел был именно намеренный, нелюди стреляли специально по мирным людям», — подчеркнул врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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    Марина Совина
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