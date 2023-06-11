В Николаевской области снайпер ВСУ расстрелял семью из трех человек на почве ревности

В Николаевской области снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстрелял семью из трех человек на почве ревности. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Сообщается, что 24-летний военный сбежал с места службы в Киевской области с автоматом Калашникова, принадлежащим его сослуживцу. Снайпер оправился в поселок Арбузинка в Николаевской области, где убил свою знакомую, ее мужа и мать, после чего покончил с собой.

«Перед тем как поехать в Николаевскую область, военнослужащий утром в этот же день самовольно покинул воинскую часть в Вышгородском районе Киевской области, украв у своего сослуживца автомат, с которого и расстрелял троих человек», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что два человека, в том числе 33-летняя беременная россиянка, погибли в результате удара ВСУ по пункту эвакуации. «Обстрел был именно намеренный, нелюди стреляли специально по мирным людям», — подчеркнул врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.