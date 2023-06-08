Беременная россиянка погибла при обстреле ВСУ пункта эвакуации в Голой Пристани

Сальдо заявил о двух погибших при обстреле ВСУ пункта эвакуации в Голой Пристани

Два человека, в том числе 33-летняя беременная россиянка, погибли в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пункту эвакуации. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, еще два человека были ранены, сейчас их везут в больницу. Состояние пострадавших не уточняется. «Обстрел был именно намеренный, нелюди стреляли специально по мирным людям», — подчеркнул Сальдо.

О том, что ВСУ ударили по пункту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, попавшую в зону наводнения после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), стало известно днем 8 июня. После начала обстрела горожан начали перемещать в безопасное место.

Ранее глава городской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что после разрушения Каховской ГЭС двоих выживших из семи числившихся пропавшими без вести эвакуировали. По последним данным, с момента прорыва плотины в больницы региона доставили 41 человека. У них диагностировали переохлаждение или острые сердечные заболевания.

Наводнение в Херсонской области началось после того, как Каховская ГЭС была частично разрушена в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня. Многочисленные удары повредили опору плотины, из-за чего произошел неконтролируемый сброс из Каховского водохранилища, что привело к поднятию уровня воды в Днепре и затоплению 36 населенных пунктов. В зоне бедствия оказались до 40 тысяч человек.