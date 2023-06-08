Стало известно о погибших из-за разрушения Каховской ГЭС

Глава Новой Каховки Леонтьев сообщил о пяти погибших после разрушения Каховской ГЭС

Пять человек погибли после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. Об этом сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире «Соловьев Live».

По его словам, утонули пятеро из семи местных жителей, которые ранее числились пропавшими без вести. Сейчас власти эвакуируют двух выживших.

Ранее стало известно, что после прорыва плотины Каховской ГЭС с затопленных территорий были эвакуированы 4,3 тысячи человек.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в ночь на 6 июня. После многочисленных ударов пострадала опора плотины, из-за чего началось затопление территорий.