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10:30, 8 июня 2023Россия

Названо число эвакуированных после разрушения Каховской ГЭС

Около 4,3 тысячи человек эвакуированы из зон затопления после разрушения Каховской ГЭС

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Около 4,3 тысячи человек эвакуированы из зон затопления после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.

Каховская ГЭС была повреждена ночью с 5 на 6 июня. В результате обстрела со стороны Украины пострадала опора плотины, после чего начался неконтролируемый сброс воды и, как следствие, затопление территорий.

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что пик наводнения на Днепре смещается от Алешек к Голой Пристани.

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    Евгения Куликова
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