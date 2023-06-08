Названо число эвакуированных после разрушения Каховской ГЭС

Около 4,3 тысячи человек эвакуированы из зон затопления после разрушения Каховской ГЭС

Около 4,3 тысячи человек эвакуированы из зон затопления после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.

Каховская ГЭС была повреждена ночью с 5 на 6 июня. В результате обстрела со стороны Украины пострадала опора плотины, после чего начался неконтролируемый сброс воды и, как следствие, затопление территорий.

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что пик наводнения на Днепре смещается от Алешек к Голой Пристани.