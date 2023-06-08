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02:51, 8 июня 2023Бывший СССР

Пик наводнения после разрушения Каховской ГЭС сместился

Алексеенко заявил, что пик наводнения в Новой Каховке сместился от Алешек к Голой Пристани

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Пик наводнения на Днепре после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) смещается от Алешек к Голой Пристани. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко написал в своем Telegram-канале.

По словам главы регионального правительства, самая сложная ситуация наблюдается в прибрежных селах и городских кварталах этих территорий.

Кроме того, скорость течения Днепра после ЧП на ГЭС выросла в десять раз, что осложняет ликвидацию последствий аварии. На данный момент группировка спасателей МЧС России увеличена уже до 428 человек и 188 единиц техники, сказал Алексеенко.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

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    Марина Совина
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