Школы в малонаселенных городах России обеспечат профессиональной охраной
Российское правительство просят обеспечить профессиональной охраной школы в малонаселенных городах и пунктах, в которых проживает менее 100 тысяч человек. С инициативой обратился первый зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный, пишут «Известия».
Он отметил, что сегодня половина из всех школ в стране сельские, но они все лишены финансирования на обеспечение безопасности.
В Госдуме просят кабмин пересмотреть постановление правительства «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства просвещения РФ». В прошлом году в него внесли поправки, согласно которым не подлежат охране школы, которые расположены в малых населенных пунктах.
«Существующие нормативы приводят к тому, что в школах, расположенных на территориях с населением меньше 100 тысяч человек, совсем нет профессиональной охраны, эта роль возложена на технический персонал», — отметил Выборный.
Депутат также напомнил в комментарии изданию о едином подходе к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности школ. На этом неоднократно делал акцент президент России Владимир Путин.
По словам Выборного, сегодня в России около 24 тысяч сельских школ, но фактически все они лишены профессиональной охраны. Также депутат подчеркнул, что причиной его запроса в кабмин стали обращения россиян в Госдуму, которые обеспокоены данной ситуацией.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава предложил способы защитить школы и детсады от нападений. По его мнению, чтобы предотвратить подобные ситуации, необходимо усилить контроль за охраной.
Берулава предложил снизить цену на услуги Росгвардии, чтобы защита школ и детсадов от атак стала лучше и доступнее по всей стране.