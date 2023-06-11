Школы в малонаселенных городах России обеспечат профессиональной охраной

«Известия»: правительство России просят обеспечить охраной школы в малонаселенных пунктах

Российское правительство просят обеспечить профессиональной охраной школы в малонаселенных городах и пунктах, в которых проживает менее 100 тысяч человек. С инициативой обратился первый зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный, пишут «Известия».

Он отметил, что сегодня половина из всех школ в стране сельские, но они все лишены финансирования на обеспечение безопасности.

В Госдуме просят кабмин пересмотреть постановление правительства «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства просвещения РФ». В прошлом году в него внесли поправки, согласно которым не подлежат охране школы, которые расположены в малых населенных пунктах.

«Существующие нормативы приводят к тому, что в школах, расположенных на территориях с населением меньше 100 тысяч человек, совсем нет профессиональной охраны, эта роль возложена на технический персонал», — отметил Выборный.

Депутат также напомнил в комментарии изданию о едином подходе к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности школ. На этом неоднократно делал акцент президент России Владимир Путин.

По словам Выборного, сегодня в России около 24 тысяч сельских школ, но фактически все они лишены профессиональной охраны. Также депутат подчеркнул, что причиной его запроса в кабмин стали обращения россиян в Госдуму, которые обеспокоены данной ситуацией.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава предложил способы защитить школы и детсады от нападений. По его мнению, чтобы предотвратить подобные ситуации, необходимо усилить контроль за охраной.

Берулава предложил снизить цену на услуги Росгвардии, чтобы защита школ и детсадов от атак стала лучше и доступнее по всей стране.