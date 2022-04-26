В России предложили способ лучше защитить школы и детсады от нападений

Депутат Берулава предложил сделать охрану Росгвардии доступнее для школ и детсадов

Чтобы предотвратить вооруженные нападения на учебные учреждения, необходимо усилить контроль за охраной, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава. В разговоре с «Лентой.ру» он предложил снизить цену на услуги Росгвардии, чтобы защита школ и детсадов от атак стала лучше и доступнее по всей стране.

«К сожалению, случается беда, и мы после этого начинаем усиливать бдительность. Я считаю, что все законы у нас в стране есть для того, чтобы защитить наших детей в школах, детских садах, учебных заведениях. Но все равно они (злоумышленники — прим. «Ленты.ру») просачиваются. Нам не хочется делать учебные заведения подобными местам заключения, чтобы это не выглядело сверх, поэтому мы иногда расслабляемся, от случая до случая», — объяснил депутат.

Чтобы не допускать происшествий, следует усилить работу контролирующих органов в учебных учреждениях, убежден он. По словам Берулавы, в случае выявления первого нарушения при проверке системы охраны виновным нужно выносить предупреждение, а в случае второго — наказывать как злостных нарушителей.

Также государство может снизить стоимость услуг Росгвардии по охране учебных заведений, отметил депутат. «Я знаю, что в школах жалуются, что Росгвардия берет большие деньги за охрану, а средств платить нет. Может, учебным заведениям снизить оплату за охрану, тогда везде поставят служащих Росгвардии, и они обеспечат более качественную охрану наших детей», — заключил Берулава.

26 апреля неизвестный застрелил в детском саду «Рябинка» в поселке Вешкайма (Ульяновская область) двух детей и нянечку, после чего совершил суицид. По предварительным данным, мужчина пришел в учреждение с ружьем ИЖ-27 во время тихого часа. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, мотив преступления устанавливается. Власти Ульяновской области официально сообщили о четырех погибших в результате стрельбы.

