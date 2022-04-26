В детском саду под Ульяновском убили двух детей и нянечку

Неизвестный застрелил двоих детей и нянечку в детском саду в Ульяновской области

В поселке Вешкайма (Ульяновская область) неизвестный застрелил в детском саду «Рябинка» двух детей и нянечку, а после совершил суицид. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает Telegram-канал 112.

По предварительным данным, мужчина пришел в учреждение с ружьем ИЖ-27 во время тихого часа, а после устроил стрельбу.

При этом в детском саду не было охранника — образовательное учреждение охранялось при помощи тревожной кнопки.

В преступлении заподозрили 68-летнего пенсионера

По данным издания Baza, на детский сад «Рябинка» мог напасть 68-летний Александр Дронин. «Предварительно, оперативники считают его вероятным убийцей, потому что ружье зарегистрировано на него», — сообщает издание.

В то же время, как пишет Baza, сегодня Александр Дронин предупредил жену, что поедет на охоту, взял ружье и уехал на автомобиле «Нива».

По описанию родных Дронин – седой старик, тогда как мужчина, напавший на детский сад, выглядит куда моложе. Дронина сейчас разыскивает полиция, но он не берет трубку и найти его не могут.

Опознание стрелка затрудняет тот факт, что после суицида у него оказалось обезображено лицо.

В сети появилось видео с места ЧП

Очевидцы сняли на видео обстановку у детского сада «Рябинка». На кадрах видно здание детсада, собравшиеся люди, а также служебные автомобили силовых структур и медпомощи.

Власти подтвердили нападение на детский сад

Власти Ульяновской области официально сообщили о четырех погибших в результате стрельбы в детском саду. Также в пресс-службе Минпросвещения региона добавили, что происшествие произошло в Вешкаймском районе.

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