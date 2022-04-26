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Власти Ульяновской области назвали число погибших при стрельбе в детском саду

Власти Ульяновской области сообщили о четырех погибших при стрельбе в детском саду

Фото: Telegram-канал «Волкодав73»

Власти Ульяновской области сообщили о четырех погибших в результате стрельбы в детском саду. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее власти региона подтвердили, что в детском саду в Ульяновской области произошла стрельба, есть погибшие. Также в пресс-службе Минпросвещения региона добавили, что происшествие произошло в Вешкаймском районе.

Кроме того, очевидцы сняли на видео обстановку у детского сада «Рябинка» поселка Вешкайма Ульяновской области, где мужчина устроил стрельбу и убил двоих детей и нянечку, а затем совершил суицид.

26 апреля стало известно, что в Ульяновской области мужчина пришел в детсад с ружьем ИЖ-27 во время тихого часа и устроил стрельбу. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, мотив преступления устанавливается.

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Юлия Ямпольская
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