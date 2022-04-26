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Власти Ульяновской области подтвердили стрельбу в детском саду

Власти Ульяновской области заявили о стрельбе в детском саду и наличии погибших

Фото: Globallookpress.com

В детском саду в Ульяновской области произошла стрельба, есть погибшие. Это подтвердили власти региона, пишет «Интерфакс».

«Подтверждаем акт стрельбы и факт наличия четырех тел», — подчеркнули власти Ульяновской области. Кроме того, в пресс-службе Минпросвещения региона уточнили, что происшествие произошло в Вешкаймском районе.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области неизвестный убил в детском саду двух детей и нянечку, а после совершил суицид. Мужчина пришел в учреждение с ружьем ИЖ-27 во время тихого часа, а позже устроил стрельбу.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, мотив преступления устанавливается.

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Юлия Ямпольская
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