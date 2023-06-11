Уничтожение Leopard остановило США от отправки Киеву своих танков Abrams

Полковник Литовкин: уничтожение Leopard показало США бессмысленность отправки Киеву Abrams

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин сообщил, что уничтожение танков Leopard на Украине показало Вашингтону бессмысленность отправки Киеву своих танков Abrams. Своим мнением он поделился в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, США знали, что танки Leopard «будут гореть» на Украине, поэтому не пустили в зону спецоперации Abrams. В Вашингтоне не хотели, чтобы ликвидация американских танков российскими войсками нанесла удар по имиджу их боевой техники, пояснил Литовкин.

«Соединенные Штаты и западная пропаганда чемпионы мира в том, что они всегда выдают желаемое за действительное. Они рассказывают о том, что у них все самое лучшее, все самое мощное, эффективное», — высказался полковник.

Ранее американский журналист Фред Плейтген заявил, что Запад выражает опасения из-за уничтожения российскими военными немецких танков Leopard на Украине. «Коллекция военного оборудования, переданного Украине с Запада, уничтожена», — подчеркнул обозреватель.