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08:31, 11 июня 2023Россия

Уничтожение Leopard остановило США от отправки Киеву своих танков Abrams

Полковник Литовкин: уничтожение Leopard показало США бессмысленность отправки Киеву Abrams

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин сообщил, что уничтожение танков Leopard на Украине показало Вашингтону бессмысленность отправки Киеву своих танков Abrams. Своим мнением он поделился в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, США знали, что танки Leopard «будут гореть» на Украине, поэтому не пустили в зону спецоперации Abrams. В Вашингтоне не хотели, чтобы ликвидация американских танков российскими войсками нанесла удар по имиджу их боевой техники, пояснил Литовкин.

«Соединенные Штаты и западная пропаганда чемпионы мира в том, что они всегда выдают желаемое за действительное. Они рассказывают о том, что у них все самое лучшее, все самое мощное, эффективное», — высказался полковник.

Ранее американский журналист Фред Плейтген заявил, что Запад выражает опасения из-за уничтожения российскими военными немецких танков Leopard на Украине. «Коллекция военного оборудования, переданного Украине с Запада, уничтожена», — подчеркнул обозреватель.

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    Марина Совина
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