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06:38, 10 июня 2023Интернет и СМИ

На Западе выразили опасения из-за уничтожения танков Leopard на Украине

CNN: Запад с опасением смотрит на уничтожение военными РФ танков Leopard на Украине

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Американский журналист Фред Плейтген в эфире телеканала CNN заявил, что Запад выражает опасения из-за уничтожения российскими военными немецких танков Leopard на Украине.

«Коллекция военного оборудования, переданного Украине с Запада, уничтожена», — подчеркнул обозреватель, отметив, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с жестким отпором России.

По словам Плейтгена, западные союзники Киева, в том числе Вашингтон, с опасением смотрят на сложившуюся ситуацию на поле боя.

Ранее газета Politico заявила, что российские войска с успехом отражают контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое для Киева окажется нелегким. Отмечается, что в сети стали появляться снимки с изображением подбитых украинских танков Leopard германского производства. Предположительно, они принимали участие в начавшемся контрнаступлении ВСУ.

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    Марина Совина
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