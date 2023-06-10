На Западе Россию похвалили за успешное отражение контрнаступления ВСУ

Politico: Россия успешно отражает контрнаступление Украины

Российские войска с успехом отражают контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое для Киева окажется нелегким. Такое мнение выразили авторы новой статьи газеты Politico.

Отмечается, что в сети стали появляться снимки с изображением подбитых украинских танков Leopard германского производства. Предположительно, они принимали участие в начавшемся контрнаступлении ВСУ. Также издание указывает на распространяемые видеоролики с уничтоженными боевыми машинами пехоты Bradley американского производства.

«Но в сети появляются и другие изображения уничтоженной или брошенной бронетехники, что означает, что украинское продвижение уже встретило значительное сопротивление», — говорится в статье. Также журналисты отмечают, что в настоящее время кампания находится на очень раннем этапе. Однако фото показывают, что механизированная война не будет легкой для Украины, а Россия на данный момент с некоторым успехом отражает контрнаступление.

9 июня президент России Владимир Путин заявил о начале контрнаступления Украины. По его словам, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов.