Черноморский флот начал противодиверсионные учения в Севастополе

Губернатор Севастополя сообщил о проведении флотом противодиверсионных учений со стрельбой

Черноморский флот на Южном молу в Севастополе начал проводить противодиверсионные учения с практической стрельбой. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Ориентировочно до 12.00 на Южном молу флот проводит очередную тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой», — говорится в сообщении.

Развожаев подчеркнул, что в Севастополе сейчас все спокойно.

Ранее сообщалось, что тихоокеанский флот России укрепят дизельной подлодкой проекта 636.3 «Уфа», она войдет в состав ТОФ осенью 2023 года. По данным источников в военном ведомстве, сейчас прорабатывается несколько вариантов маршрута, в том числе по Северному морскому пути.