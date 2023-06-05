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03:12, 5 июня 2023Наука и техника

Тихоокеанский флот России укрепят «черной дырой»

«Известия»: Тихоокеанский флот России укрепят бесшумной подлодкой «Уфа» осенью 2023 года

Фото: РИА Новости / пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»

Тихоокеанский флот России укрепят дизельной подлодкок проекта 636.3 «Уфа», она войдет в состав ТОФ осенью 2023 года. Об этом в понедельник, 5 июня, пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По их информации, прорабатывается несколько вариантов маршрута, в том числе по Северному морскому пути. В походе экипаж проведет несколько учений с кораблями, а также с самолетами морской авиации. Решение о переходе подлодки было принято в конце осени прошлого года по итогам ее испытаний, прошедших на северо-востоке России.

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Подводные лодки проекта 636.3 считаются одними из самых бесшумных в мире, за что на флоте их прозвали «черными дырами». Они призваны в том числе уничтожать надводные и подводные цели, вести патрулирование и разведку.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Военно-морской флот (ВМФ) России с начала 2023 года получил 6 кораблей и судов, а до конца года в состав флота войдут еще 30 кораблей, катеров и судов. До этого «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны писали, что до конца 2023 года в состав Черноморского флота войдут четыре корабля.

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    Марина Совина
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