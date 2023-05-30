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19:00, 30 мая 2023Наука и техника

ВМФ России за год получит до 36 кораблей, катеров и судов

Минобороны: ВМФ России получит до 36 кораблей, катеров и судов до конца 2023 года

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Военно-морской флот (ВМФ) России с начала 2023 года получил 6 кораблей и судов, а до конца года в состав флота войдут еще 30 кораблей, катеров и судов. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С начала года ВМФ получил 6 кораблей и судов различных классов. В плановом порядке ожидается еще порядка 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения до конца 2023 года», — говорится в сообщении по случаю подведения итогов подготовки за зимний период обучения в Главкомате ВМФ.

На заседании Военного совета ВМФ главнокомандующий адмирал Николай Евменов отметил, что в зимнем периоде обучения все плановые задачи, стоявшие перед флотом, успешно выполнены. Подготовлены экипажи подлодок и кораблей, а также проведено слаживание тактических групп кораблей.

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В вопросах оперативной подготовки были отмечены Северный и Тихоокеанский флоты, а в большинстве позиций по боевой подготовке лидировал Черноморский флот.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России писали, что до конца 2023 года в состав Черноморского флота войдут четыре корабля.

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    Даниил Иринин
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