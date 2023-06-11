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21:02, 11 июня 2023Среда обитания

Оценен нанесенный подтопленным в Херсонской области социальным объектам ущерб

Глава правительства Херсонской области оценил нанесенный социальным объектам региона ущерб
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Ущерб, нанесенный подтопленным в Херсонской области в результате наводнения после разрушения Каховской ГЭС школам и детсадам, составил 5,1 миллиарда рублей, а учреждениям здравоохранения — 5,05 миллиарда рублей. Нанесенный социальным объектам урон в Telegram оценил глава правительства области Андрей Алексеенко.

По словам Алексеенко, в общей сложности в регионе оказались подтоплены 67 социальных объектов, а также 22,9 тысячи частных домов и 282 многоквартирных объекта. Он добавил, что в трех пострадавших от наводнения районах в данный момент работают комиссии, занимающиеся оценкой ущерба жилью.

Кроме того, глава правительства Херсонской области отметил, что в регионе затопило дороги общей протяженностью в 160 километров, однако нанесенный им урон пока не подсчитан.

Ранее Алексеенко подсчитал примерный ущерб, нанесенный Херсонской области катастрофой из-за разрушения Каховской ГЭС, он назвал сумму 11,5 миллиарда рублей. По его словам, в эту сумму входит ущерб всей инфраструктуре региона, и эта цифра может быть не окончательной.

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    Полина Кислицына
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