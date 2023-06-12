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23:09, 12 июня 2023Мир

В Германии назвали учения НАТО Air Defender бряцанием оружием

Депутат бундестага Германии Барч назвал бряцанием оружием учения НАТО Air Defender

Фото: Reuters

Глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч назвал начавшиеся в Германии учения НАТО Air Defender «практикой войны» и «бряцанием оружием». По его мнению, вместо них следовало бы разработать мирную инициативу по конфликту на Украине. Об этом он заявил в своей колонке в издании Tagesspiegel.

«Не будем обманывать себя. Здесь практикуется война», — написал Барч, обратив внимание на то, что федеральное правительство, по его словам, урезает бюджет, но не в бундесвере, а в важных для бедных слоев населения сферах.

«Вместо бряцания оружием над Германией... нужны усилия по деэскалации и молчание оружия», — считает депутат.

По его мнению, рев истребителей и молчание правительства по поводу мирных инициатив несозвучны. Барч призвал к созданию европейского мирного плана, иначе эту инициативу перед носом у Европы перехватит Китай, что стало бы откровенным провалом.

Ранее учения НАТО назвали сигналом для Москвы. Об этом написала немецкая газета Bild.

Учения Air Defender 23 пройдут в Германии с 12 по 23 июня. В них поучаствуют несколько тысяч солдат из Европы и США, которые за время тренировок поднимут в воздух 240 самолетов.

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    Марина Совина
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