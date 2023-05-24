В Германии рассказали о сигнале НАТО для России по Украине

Bild назвала учения ВВС НАТО Air Defender 23 сигналом для России о боеготовности альянса

На фоне конфликта на Украине в НАТО под эгидой Германии решили пригрозить России учениями Военно-воздушных сил (ВВС) под названием Air Defender 23. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Впервые Air Defender 23 начали обсуждать в альянсе в 2018 году, однако решение провести учение приняли только после начала спецоперации на Украине.

«Бундесвер готовится к крупнейшим в истории военно-воздушным учениям НАТО. <…> Несомненно, это событие станет сигналом для России и президента Владимира Путина», — рассказали журналисты.

Таким образом авторы статьи оценили речь главы штаба ВВС Германии Инго Герхартца. Одной из целей маневров он назвал демонстрацию быстрой реакции альянса на ситуацию, «если случится худшее».

Учения Air Defender 23 состоятся в Германии с 12 по 23 июня. В них поучаствуют несколько тысяч солдат из Европы и США, которые за время тренировок поднимут в воздух 240 самолетов.

Ранее в Черногории начался этап крупнейших на Балканах учений НАТО Immediate Response 23. В них примут участие военнослужащие Черногории, США и Хорватии.