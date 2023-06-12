АвтоВАЗ раскрыл планы по наращиванию экспорта автомобилей Lada

Глава «АвтоВАЗа» сообщил о планах экспортировать 50 тысяч автомобилей Lada в 2024 году

Как рассказал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, предприятие планирует экспортировать 10-15 тысяч автомобилей Lada в 2023 году, а в 2024-м — до 50 тысяч. Слова Соколова приводит РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что предприятие только начинает «раскачивать» свои экспортные программы, которые во многом будут зависеть от готовности партнеров на уровне госрегулирования. Соколов отметил, что у «АвтоВАЗа» есть сборочное производство в Узбекистане и Казахстане. «Они готовы к запуску, но там необходимо принять определенные меры государственные по техническому регулированию», — отметил он.

Если эти меры будут приняты, то количество экспорта может увеличиться на 50 процентов, а пока в планах 10 тысяч автомобилей в текущем году и порядка 50 тысяч — в следующем.

9 июня была названа цена новой Lada Aura. «Это будет выше 2 миллионов рублей, даже существенно выше 2 миллионов рублей», — сказал Соколов, отметив, что производство Lada Aura может были запущено в 2024 году только при достаточной господдержке.