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20:48, 12 июня 2023Мир

Стало известно о тайно размещенных в Европе ядерных боеголовках США

ICAN: США тайно разместили около 150 ядерных боеголовок на авиабазах в пяти странах Европы

Фото: Bob Strong / Reuters

Стало известно, что США тайно разместили на авиабазах в пяти странах Европы около 150 ядерных боеголовок. Об этом заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре, передает РИА Новости.

Так, американские боеприпасы находятся в Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии. Сандерс-Закре выразила сильную обеспокоенность в связи с размещением такого вида вооружений в европейских странах. По ее словам, подобные решения могут стать пусковой точкой, увеличивающей риск ядерной войны.

Ранее журналист саудовской газеты Asharq Al-Awsat Амаль Мудалли заявил, что США испытывают страх перед совместной ядерной мощью России и Китая, поэтому обратили свою ядерную стратегию в орудие борьбы. Автор, ссылаясь на данные Пентагона, отмечает, что совокупный ракетно-ядерный потенциал Москвы и Пекина вырастет до 3000 боеголовок, что превышает американский.

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    Зарина Дзагоева
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