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05:37, 12 июня 2023Мир

Разгадка тайны пропавшего более полувека назад чемпиона шокировала его родных

DM: в Англии случайно нашли останки мужчины, пропавшего без вести более полувека назад

Фото: Reuters

В английском Ноттингемшире случайно нашли останки мужчины, который на протяжении 56 лет считался пропавшим без вести. Как призналась дочь погибшего, эта новость сломила ее, пишет The Daily Mail (DM).

В конце апреля во время сельхозработ в поле были обнаружены останки мужчины со следами насильственной смерти. Впоследствии была установлена его личность — Альфред Суинско, загадочно исчезнувший в январе 1967 года. При жизни Суинско работал шахтером и был чемпионом по голубиным гонкам. В день пропажи он вместе с двумя сыновьями проводил время в баре в деревне Пинкстон. Вечером Суинско вышел в туалет и бесследно исчез.

Опознать мужчину удалось с помощью его внука, 60-летнему Расселу Лоубриджу, который увидел новость о находке в поле и увидел среди останков знакомые вещи. «Это была тайна, которая преследовала нашу семью на протяжении десятилетий», — отметил мужчина.

Как пишет Daily Mail, четверо из шестерых детей Суинско еще живы. Его дочь Джули, которой сейчас 82, заявила, что новость о судьбе отца сломила и вогнала ее в истерику. «В то время мне было 25 лет, я работала на фабрике и помню, как однажды пришла домой с работы, а люди сказали, что не могут найти папу», — поделилась воспоминаниями она и призвала неравнодушных помочь найти убийц ее отца.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства событий того вечера 1967 года. Следователи полагают, что мужчина был убит, а затем захоронен в поле. По словам помощника главного констебля Роба Гриффина, полиция, несмотря на прошедшие годы, будет использовать все возможности, чтобы найти виновных. При этом он не исключает вероятности, что причастные к преступлению могут быть мертвы.

Ранее сообщалось, что полицейские во Флориде установили личность женщины, чье тело обнаружили в сундуке 53 года назад. Помочь в этом смог только расширенный анализ ДНК.

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    Екатерина Подвигина
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