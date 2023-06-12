Эрдоган заявил о наличии у Турции разных вариантов действий в Эгейском море

Президент Турции Эрдоган заявил о наличии вариантов действий в Эгейском море

Если греческая сторона будет сопротивляться мирному решению проблем, Турция может действовать иначе в Эгейском море. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, его цитирует РИА Новости.

По словам Эрдогана, дорожная карта Турции «основана на мире».

«Из этих морей нет другого выхода, кроме мира. Если есть те, кто хочет помешать миру, нам придется реализовать другой проект. Мы не хотим, чтобы перед нами стояли какие-либо препятствия. Пусть Эгейское море донесет до мира свое послание как "море мира"», — заявил он.

В январе Эрдоган пригрозил премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису маршем бешеных турок.

Отношения между двумя странами-союзницами НАТО остаются напряженными из-за территориальных споров о статусе островов Додеканес в Эгейском море, которые долгое время находились под контролем Османской империи, а затем перешли Греции. Диалог на высоком уровне между странами возобновился в январе 2021 года.