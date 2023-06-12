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21:47, 12 июня 2023Мир

В Нидерландах назвали вероятные сроки обучения пилотов ВСУ полетам на F-16

Министр обороны Нидерландов Оллонгрен: пилотов ВСУ начнут обучать полетам на F-16 летом

Фото: RT на русском / Telegram

Пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнут обучать полетам на F-16, вероятно, этим летом. Такие сроки назвала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Об этом сообщает издание RT в Telegram-канале.

По словам министра, подготовка начнется с двух групп по 12 человек, имеющих опыт управления самолетами МиГ. Полностью программа заработает в течение шести месяцев. Вероятным местом обучения будет Дания, где расположены авиационные симуляторы.

Оллонгрен отметила, что F-16, которые собираются передать ВСУ, не смогут изменить ход боевых действий, но сделают украинскую армию более совместимой с НАТО. При этом она подчеркнула, что решение о поставках еще не принято.

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский рассказывал о планах западных стран передать Украине «мощное» количество истребителей F-16.

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    Марина Совина
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