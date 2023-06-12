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04:52, 12 июня 2023Мир

В Японии подтвердили готовность помогать Украине

Премьер Японии Кисида обещал помочь Украине в разминировании и разборе завалов
СюжетУдар по Каховской ГЭС
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Eugene Hoshiko / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на слушаниях в парламенте заявил, что Токио продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине в разминировании, разборе завалов, а также восстановлении. Его слова приводит РИА Новости.

Кисида подтвердил готовность помогать Украине и напомнил, что Токио уже обещал выделить поддержку стране и соседним с ней государствам в объеме 7,6 миллиарда долларов.

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«На днях силами государства и частных компаний мы для ускорения экономического восстановления Украины создали Совет по подготовке продвижения экономического восстановления Украины. С помощью этого совета мы решительно настроены оказывать помощь, соответствующую нуждам Украины», — отметил он.

Политик добавил, что для этих целей Япония использует свой опыт и знания, включая наработки в области энергетики, сельского хозяйства, а также в сфере укрепления управления демократическими процессами. По его словам, Токио также готово предоставлять Киеву необходимую технику.

Ранее сообщалось, что Япония выделит Киеву пять миллионов долларов из-за разрушения Каховской ГЭС. «Невозможно оправдать ущерб, который наносится гражданским объектам, включая электростанции, в связи с чем [Кисида] передал свое осуждение», — отметили в МИД страны.

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    Марина Совина
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