Япония выделит Киеву пять миллионов долларов из-за разрушения Каховской ГЭС

Япония окажет помощь Киеву в размере 5 миллионов долларов из-за разрушения Каховской ГЭС

Япония выделит Киеву пять миллионов долларов гуманитарной помощи из-за разрушения Каховской ГЭС, повлекшего затопление населенных пунктов. Об этом в разговоре с Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает РИА Новости.

Помощь будет отправлена пострадавшему населению через международные организации. «Невозможно оправдать ущерб, который наносится гражданским объектам, включая электростанции, в связи с чем [Кисида] передал свое осуждение», — заявили в японском МИД.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что с территорий, затопленных после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), вывезли 5,8 тысячи человек. Он подчеркнул, что спасателям приходится работать под непрекращающимся обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Врио губернатора добавил, что на данный момент подтоплены 22 273 дома в 17 населенных пунктах. По прогнозам, подъем воды может продолжаться еще до 10 дней.

О том, что жителей Херсонской области приходится эвакуировать под огнем ВСУ также сообщили в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обстрелы пострадавших от наводнения россиян «более чем варварскими».