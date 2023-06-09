Власти рассказали о ситуации в затопленных районах Херсонской области

Херсонский губернатор сообщил, что с затопленных территорий вывезли 5,8 тысячи человек

С территорий, затопленных после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), вывезли 5,8 тысячи человек. О ситуации в попавших в зону бедствия районах Херсонской области рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram.

По его словам, среди эвакуированных 243 ребенка и 62 маломобильных жителя. Сальдо подчеркнул, что спасателям приходится работать под непрекращающимся обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако экстренные службы справляются с задачей по вывозу людей.

Врио губернатора добавил, что на данный момент подтоплены 22 273 дома в 17 населенных пунктах. По прогнозам, подъем воды может продолжаться еще до 10 дней.

Согласно последним данным, уровень воды в Новокаховском городском округе спал на 2,5 метра до отметки 9,5 метра. При этом в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах уровень затопления остается максимальным, достигая отметки в 12 метров, написал Сальдо.

Ранее о том, что жителей Херсонской области приходится эвакуировать под огнем ВСУ также сообщили в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обстрелы пострадавших от наводнения россиян «более чем варварскими».

Масштабное наводнение в Херсонской области началось из-за частичного разрушения Каховской ГЭС в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня. Многочисленные удары противника повредили опору плотины, после чего произошел неконтролируемый сброс из Каховского водохранилища. Это привело к поднятию уровня воды в Днепре и затоплению десятков населенных пунктов. В зоне бедствия оказались до 40 тысяч человек.