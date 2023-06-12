Стало известно о состоянии выживших в джунглях детей

Tiempo: родственник выживших в джунглях Колумбии детей рассказали об их состоянии

Дядя детей, которые 40 дней провели в джунглях Колумбии после авиакатастрофы, рассказал, что пока ему удалось поговорить только с одним из них. Слова мужчины приводит местное издание Tiempo.

«"Дядя, я хочу ходить, но у меня болят ноги". Это единственное, что он сказал мне», — рассказал Даиро Хувеналь Мукутуи в интервью изданию. Он отметил, что это одновременно радостный и грустный момент для него. Он вспомнил, как видел племянников совершенно здоровыми до авиакатастрофы.

С журналистами Tiempo пообщался и двоюродный дедушка детей Фиденсио Валенсия. Он сказал, что дети не могли спать.