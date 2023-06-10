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03:39, 10 июня 2023Мир

Четырех детей нашли живыми в джунглях спустя 40 дней после крушения самолета

Президент Колумбии: четырех детей нашли живыми спустя 40 дней после крушения Cessna 206

Фото: @petrogustavo

В Колумбии нашли живыми еще четырех детей спустя шесть недель после крушения самолета Cessna 206. Об этом сообщил президент страны Густаво Петро в своем Twitter-аккаунте.

«Радость для всей страны! Четверо детей, пропавших 40 дней назад в джунглях Колумбии, остались живы», — написал он. К посту он прикрепил фотографию с места событий.

Воздушное судно Cessna 206 потерпело крушение 1 мая. У самолета отказал двигатель, летный экипаж подал аварийный сигнал. Найти его удалось спустя более 370 часов поисков. Всего в самолете было семь пассажиров. По данным ТАСС, в последнем переданном сообщении пилот воздушного судна сообщил о неисправности двигателя.

Ранее сообщалось, что 30-летний мужчина заблудился в джунглях Боливии и в течение месяца питался червями и насекомыми. Он собирал дождевую воду в ботинки, чтобы не умереть от обезвоживания, и даже был вынужден пить собственную мочу.

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    Марина Совина
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