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13:03, 3 марта 2023Из жизни

Заблудившийся в джунглях мужчина месяц питался червями и пил собственную мочу

Página Siete: в Боливии мужчина заблудился в джунглях и месяц питался червями и насекомыми

Фото: Lingchor / Unsplash

30-летний Джонатан Акоста заблудился в джунглях Боливии и в течение месяца питался червями и насекомыми. Об этом сообщает Página Siete.

25 января мужчина отстал от друзей, с которыми отправился на охоту, и заблудился. Он рассказал, что провел месяц в дикой природе и питался дикими фруктами и насекомыми, чтобы выжить. Акоста собирал дождевую воду в ботинки, чтобы не умереть от обезвоживания, а также был вынужден пить собственную мочу. Он отметил, что смог выжить благодаря частым дождям, которые шли по меньшей мере 15 дней его скитаний.

Пытаясь выбраться из джунглей, мужчина не раз сталкивался с дикими животными: видел ягуара на близком расстоянии, а также использовал последний патрон в ружье, чтобы отпугнуть напавшее на него стадо пекари. Мужчина также подвернул лодыжку, из-за чего не мог ходить в течение четырех дней и начал серьезно опасаться за свою жизнь.

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Друзьям, местным жителям и поисковой группе удалось найти хромающего Акосту 25 февраля. Он страдал от обезвоживания и потерял 17 килограммов. Мужчину доставили в больницу, сейчас он восстанавливается после пережитого испытания. Он поблагодарил людей, которые искали его в течение месяца, и заявил, что больше никогда не отправится на охоту. «Я очень благодарен Богу, потому что он подарил мне новую жизнь», — утверждает мужчина.

Полиция собирается допросить друзей Акосты, чтобы понять, почему он отстал от них во время охоты. Семья мужчины сообщила, что причины его исчезновения станут известны в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в США пара туристов, отдыхавшая на природе, случайно наткнулась на пропавшего мужчину и спасла его. Заблудившийся турист провел две недели в лесу и питался соусом сальса.

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Алиса Удовик
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