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11:00, 12 декабря 2022Из жизни

Заблудившийся турист провел две недели в лесу и питался соусом сальса

В США пара туристов случайно наткнулась на пропавшего две недели назад мужчину

Фото: jcookfisher / Wikimedia

В американском штате Калифорния пара туристов, отдыхавшая на природе, случайно наткнулась на пропавшего мужчину и спасла его. Об этом сообщает Backpacker.

Элисон Скотт и ее бойфренд сидели в палатке, когда услышали крик мужчины. Они пошли на голос и обнаружили в лесу изможденного туриста. Мужчина представился Эриком. Он рассказал, что заблудился две недели назад и все это время провел в глуши, пытаясь выбраться. У Эрика не было еды: единственное, чем он питался в течение 14 дней — это половина банки соуса сальса. «Он не мог идти. Его ноги сильно распухли и воспалились от долгой ходьбы и, возможно, от холода», — рассказывает Скотт.

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Пара немедленно позвонила в службу экстренной помощи. Прибывшей на место бригаде спасателей пришлось вызвать вертолет, который и доставил Эрика к машине скорой помощи. Сейчас мужчина идет на поправку в одной из местных больниц.

Ранее сообщалось, что 26-летний Феда Хусейн из Великобритании решил забраться на вершину Монблан, потерялся и пережил ночную снежную бурю. Хусейн провел ночь в горах, укрываясь брезентовой палаткой, и едва не погиб.

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Алиса Удовик
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