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Мужчина без снаряжения пережил ночь в горах при температуре тела 25 градусов

Corriere Torino: британец решил забраться на вершину Монблан, заблудился и едва не погиб

Фото: unsplash

26-летний Феда Хусейн из британского города Портсмут, графство Гэмпшир, решил забраться на вершину Монблан, потерялся и пережил ночную снежную бурю. Об этом сообщает Corriere Torino.

Британец рассказал, что отправился покорять вершину 1 октября, в день своего рождения. В комбинезоне и без альпинистского снаряжения он собирался подняться на самую высокую точку Альп из Италии, а затем спуститься с французской стороны. На высоте трех километров, когда Хусейн находился неподалеку от горного приюта «Рифуджио Гонелла», он понял, что заблудился.

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Из-за сильных порывов ветра и снега мужчине пришлось остановиться и искать укрытие. Он позвонил в горноспасательную службу, однако специалисты не смогли своевременно прийти ему на помощь из-за тяжелых погодных условий. Хусейн провел ночь в горах, укрываясь брезентовой палаткой, и едва не погиб. Спасатели нашли мужчину рано утром следующего дня. Температура его тела составляла 25 градусов по Цельсию, что на 10 градусов ниже порога гипотермии и на три градуса ниже смертельной для человека температуры.

Британец был доставлен в отделение интенсивной терапии в итальянском городе Аоста. К полудню его состояние нормализовалось, а температура тела поднялась до 33 градусов. «У него сильный характер», — утверждают врачи, которые спасли мужчину.

Ранее сообщалось, что в Бразилии молодая мать и ее трехлетняя дочь потерялись в лесу и три дня выживали без еды и воды. Чтобы утолить жажду, им приходилось собирать влагу с камней, но ее было недостаточно.

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Алиса Удовик
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