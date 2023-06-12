Ким Чен Ын заявил о больших успехах России

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил полную поддержку России и пожелал здоровья Путину

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил полную поддержку РФ в поздравительном послании по случаю Дня России, который отмечается 12 июня. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам лидера Северной Кореи, российский достиг больших успехов в осуществлении «справедливого дела защиты достоинства и безопасности своей страны», несмотря на всевозможные трудности и проблемы. «Корейский народ выражает ему полную поддержку и одобрение», — заявил политик.

Свое послание он завершил пожеланиями крепкого здоровья президенту России Владимиру Путину и благополучия российскому народу.

Ранее сообщалось, что южнокорейская разведка вычислила вес Ким Чен Ына. Согласно оценке искусственного интеллекта, лидер Северной Кореи весит около 140 килограммов и мало спит.