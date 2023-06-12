В Китае отреагировали на сообщения о поставках оружия чеченским подразделениям

В МИД Китая не ознакомлены с данными о поставках оружия чеченским подразделениям

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин не ознакомлен с информацией о якобы поставках Пекином военной техники участникам российской спецоперации. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал сообщения о поставках Китаем техники чеченским подразделениям.

«Я не ознакомлен с так называемыми общедоступными доказательствами, о которых вы упомянули», — заявил дипломат, подчеркнув, что Китай стремится содействовать миру и переговорам в украинском конфликте.

Вэньбин отметил, что ответственные СМИ должны публиковать данные, основанные на фактах.

Ранее заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан осудил постоянные поставки Украине вооружений со стороны западных государств. По его словам, это усиливает эскалацию конфликта и негативно влияет на возможности добиться мирных переговоров.