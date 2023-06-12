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22:59, 12 июня 2023Мир

Макрон оценил сроки контрнаступления ВСУ

Макрон: контрнаступление ВСУ продлится от нескольких недель до нескольких месяцев
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Lian Yi / XinHua / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил сроки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой. По его мнению, оно продлится от нескольких недель до нескольких месяцев, передает телеканал CNN.

Как подчеркнул Макрон, контрнаступление украинских сил началось несколько дней назад и «было тщательно спланировано». «Наступление должно продлиться несколько недель или месяцев», — добавил он.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники отмечала, что западные чиновники считают, что украинские военные не смогут вытеснить российские войска до границ по состоянию на 24 февраля 2022 года. Однако публично власти стран Запада оставляют за Киевом оценку успешности контрнаступления.

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    Марина Совина
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