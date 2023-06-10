Стало известно об ожиданиях Запада от контрнаступления ВСУ

The New York Times узнала об ожиданиях чиновников в США и Европе от контрнаступления ВСУ

Чиновники в США и Европе считают, что украинские военные не смогут вытеснить российские войска до границ по состоянию на 24 февраля 2022 года, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что своими ожиданиями от контрнаступления ВСУ европейские и американские чиновники делятся в частных разговорах. Однако публично власти стран Запада оставляют за Киевом оценку успешности контрнаступления.

По данным газеты, в представлениях об успехах ВСУ в западных странах вырисовывается два тезиса: контроль и удержание украинской стороной утраченных ранее ключевых территорий и ведение «изнурительных» боевых действий, которые заставят Россию «сомневаться» в своих будущих военных возможностях на Украине.

Спецслужбы США назвали наиболее вероятным сценарием «небольшие победы» Киева на начальном этапе контрнаступления. Так, ожидается, что ВСУ сможет взять под контроль некоторые части Донбасса и вытеснить российские сил из районов на юго-востоке региона.

Источники отметили, что оценить контрнаступление как провальное будет проще. По словам собеседников издания, таковым оно будет, если линии фронта останутся относительно неизменными, Украине не сможет взвит под контроль какой-либо важный населенный пункт, а также понесет серьезные потери в войсках и технике.

Отмечается, что результаты контрнаступления ВСУ повлияют на дискуссии о будущей поддержке Киева и гарантиях ее предоставления.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вооруженные силы страны проводят контрнаступление. При этом раскрывать их детали он не стал.

В свою очередь экс-разведчик США Скотт Риттер предрек солдатам ВСУ массовое уничтожение при их контрнаступлении. По его словам, Украина используют предоставленную странами НАТО технику, а также разведданные.