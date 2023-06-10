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18:39, 10 июня 2023Мир

Экс-офицер НАТО заявил о высокой готовности России к контрнаступлению ВСУ

Экс-офицер НАТО Атламазоглу заявил о высокой готовности ВС России к контрнаступлению ВСУ

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Первые дни контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) показали, что российские войска оказались к нему готовы. Об этом заявил экс-офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для Sandboxx.

По его словам, начиная с лета прошлого года Россия создала на подконтрольных ей территориях «одну из самых обширных оборонительных сетей в новейшей истории», которая включает в себя противотанковые сооружения, доты, различные заграждения, позиции артиллерии и минные поля.

«Без господства в воздухе украинские военные не могут эффективно подавлять российскую артиллерию. В результате украинские механизированные колонны вынуждены рисковать в открытом поле», — написал Атламазоглу.

То, что ВСУ имеют дело с действительно хорошо подготовленной российской армией, стало ясно уже на начальных этапах контрнаступления Украины, констатировал бывший военный.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер предрек солдатам ВСУ массовое уничтожение при их контрнаступлении. По его словам, Украина используют предоставленную странами НАТО технику, а также разведданные. «Все "натовское", кроме солдат, и их уничтожают. И это будет происходить на каждом участке контрнаступления украинских войск. Это массовое уничтожение», — считает Риттер.

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