Экс-разведчик США Риттер заявил, что Россия уничтожит солдат ВСУ при их контрнаступлении

Российская армия уничтожит солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) при их контрнаступлении. Об этом заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

По его словам, ВСУ используют предоставленную странами НАТО технику, а также разведданные. «Все "натовское", кроме солдат, и их уничтожают. И это будет происходить на каждом участке контрнаступления украинских войск. Это массовое уничтожение», — предрек Риттер.

В заключение он выразил мнение, что украинские войска не смогут пробить оборону Вооруженных сил России.

Ранее о том, что Украину в ходе контрнаступления ждут огромные потери, со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщила The New York Times. Издание отмечало, что обычно обороняющаяся сторона теряет меньше бойцов, чем наступающая.

9 июня президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не достигли целей контрнаступления ни на одном из участков боевых действий. Глава государства добавил, что потери Украины втрое превышают российские. Он назвал это трагедией, вина за которую лежит на плечах Киева.