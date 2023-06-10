Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:39, 10 июня 2023Мир

Экс-разведчик США предрек массовое уничтожение ВСУ при их контрнаступлении

Экс-разведчик США Риттер заявил, что Россия уничтожит солдат ВСУ при их контрнаступлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская армия уничтожит солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) при их контрнаступлении. Об этом заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

По его словам, ВСУ используют предоставленную странами НАТО технику, а также разведданные. «Все "натовское", кроме солдат, и их уничтожают. И это будет происходить на каждом участке контрнаступления украинских войск. Это массовое уничтожение», — предрек Риттер.

В заключение он выразил мнение, что украинские войска не смогут пробить оборону Вооруженных сил России.

Ранее о том, что Украину в ходе контрнаступления ждут огромные потери, со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщила The New York Times. Издание отмечало, что обычно обороняющаяся сторона теряет меньше бойцов, чем наступающая.

9 июня президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не достигли целей контрнаступления ни на одном из участков боевых действий. Глава государства добавил, что потери Украины втрое превышают российские. Он назвал это трагедией, вина за которую лежит на плечах Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Зураб Дарахвелидзе
    Обсудить
    Последние новости
    Зеленский заявил о контрнаступлении Украины
    Уничтожение техники ВСУ на северском направлении попало на видео
    44-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике
    В Казахстане 14 человек погибли из-за лесного пожара
    Канада конфисковала российский Ан-124 для его передачи Украине
    Посол высказался о конфискации и передаче Украине российского Ан-124
    Замглавы Центра экспертизы Росгвардии арестовали по делу о мошенничестве
    В МИД разочаровались решением допустить третьи страны в дело по иску Киева
    Эндокринолог назвала продукты для замены животного белка
    Уэйн Руни заявил о возможных трудностях в американском клубе для Месси
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.