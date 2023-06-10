В США предрекли Киеву значительные потери от контрнаступления

NYT: прорыв российских позиций дорого обойдется ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери среди личного состава и военной техники в ходе начавшегося контрнаступления. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Два высокопоставленных чиновника на условиях анонимности подтвердили, что украинские войска понесли потери «как и ожидалось». При этом точные цифры еще не подсчитаны.

Издание отмечает, что обычно наступающая сторона теряет больше бойцов, чем обороняющиеся. «Прорыв русских позиций будет трудным и дорого обойдется», — предупредили авторы материала.

