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09:01, 10 июня 2023Бывший СССР

В США предрекли Киеву значительные потери от контрнаступления

NYT: прорыв российских позиций дорого обойдется ВСУ

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери среди личного состава и военной техники в ходе начавшегося контрнаступления. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Два высокопоставленных чиновника на условиях анонимности подтвердили, что украинские войска понесли потери «как и ожидалось». При этом точные цифры еще не подсчитаны.

Издание отмечает, что обычно наступающая сторона теряет больше бойцов, чем обороняющиеся. «Прорыв русских позиций будет трудным и дорого обойдется», — предупредили авторы материала.

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