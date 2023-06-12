Медведев поздравил россиян с Днем России фото с российским флагом над Киевом

Зампред Совбеза Медведев назвал майдан Незалежности в Киеве будущей площадью России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил сограждан с Днем России фотографией с российским флагом над майданом Незалежности в центре Киева. Пост политик выложил в своем Telegram-канале.

«Майдан незалежності. Скоро — площадь России», — написал Медведев под снимком.

Ранее Медведев призвал Российскую армию остановить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и начать собственное наступление. Политик напомнил, что не стоит недооценивать украинскую сторону, которую в конфликте активно поддерживает Запад.

«Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление. Его цель сегодня не только в освобождении наших земель и защите наших людей. Его цель — полное низложение нацистского киевского режима, который окопался в стране 404», — написал зампред Совбеза.