Зампред Совбеза Медведев призвал Российскую армию начать наступление на ВСУ

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал Российскую армию остановить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и начать собственное наступление. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Политик напомнил, что не стоит недооценивать украинскую сторону, которую в конфликте активно поддерживает Запад.

«Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление. Его цель сегодня не только в освобождении наших земель и защите наших людей. Его цель — полное низложение нацистского киевского режима, который окопался в стране 404», — написал зампред Совбеза.

По мнению Медведева, у Вооруженных сил России имеется существенное преимущество «и в авиации, и в бронетанковых силах, и в высокоточном оружии».

6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ предприняли давно обещанное Киевом контрнаступление. Для этого украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения.

По словам российского министра, за три дня контрнаступательных действий ВСУ потеряли до 3715 человек.

