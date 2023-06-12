Белый дом прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО

Кирби ответил на вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США поддерживают политику открытых дверей НАТО, однако вопрос о возможном вступлении Украины в альянс должен быть согласован всеми странами-членами организации. Слова политика приводит РИА Новости.

«Эти дискуссии необходимо проводить при участии 31 страны-члена альянса и тех, кто претендуют на вступление», — заявил Кирби, напомнив, что заявление, принятое по итогам Бухарестского саммита НАТО в 2022 году содержало тезис о том, что Украина получит возможность в будущем присоединиться к альянсу. Он подчеркнул, что в этом отношении мнение Соединенных Штатов не изменилось.

Ранее доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин в разговоре с «Лентой.ру» он описал возможный сценарий сближения Украины с военным блоком. Он отметил, что интеграция страны в НАТО связана со взаимодействием Киева с Североатлантическим альянсом по различным программам.