Описан возможный сценарий интеграции Украины в НАТО

Политолог Топорнин: Украина взаимодействует с НАТО без вступления в альянс

Интеграция Украины в НАТО связана со взаимодействием Киева с Североатлантическим альянсом по различным программам, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он описал возможный сценарий сближения страны с военным блоком.

Сотрудничество Украины и НАТО

«Есть не так много путей. Самый напрашивающийся и явный — просто стать членом НАТО. Но не все государства являются членами НАТО и при этом пользуются ее поддержкой. Не обязательно Украине вступать в НАТО, тем более что на данном этапе это невозможно, но всегда есть инструменты договорного плана. Можно всегда заключить какой-то договор или соглашение о взаимной безопасности, которым какие-то механизмы взаимодействия будут установлены. Мы не можем говорить, что базы НАТО могут размещаться там, где нет членства государства, такой практики нет. Но возможны другие формы взаимодействия — обучение солдат, поставка вооружений, распространение стандартов НАТО на армию», — объяснил он.

Если государство такой путь возьмет, все возможности для углубления и расширения сотрудничества с НАТО есть. Необязательно становиться членом НАТО, чтобы получить такую подготовку и вооружения Николай Топорнин политолог

Что будет по окончании конфликта?

До завершения боевых действий между Москвой и Украиной речи о вступлении Киева в Североатлантический альянс быть не может. При этом даже после их прекращения Украина вряд ли сможет быстро стать членом НАТО, поскольку не все страны блока поддерживают это.

«На данном этапе, пока конфликт России и Украины не завершен, рано говорить, что есть реальные возможности подключения Украины к механизму взаимодействия с НАТО. Сейчас они рассчитывают на политическое взаимодействие, которое есть. А вопрос интеграции не совсем реалистичен», — заключил он.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО решится после завершения конфликта. При этом он добавил, что на июльском саммите альянса будет определен путь ее интеграции.

10 июня заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква рассказал, что заявку Киева на членство в НАТО уже поддержали 20 стран-членов альянса. Сейчас в военный блок входит 32 государства.