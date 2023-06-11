МИД Италии высказался о вступлении Украины в НАТО

Антонио Таяни: вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решаться после окончания конфликта

Вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решаться после окончания конфликта. Такое заявление сделал вице-премьер и глава итальянского Министерства иностранных дел (МИД) Антонио Таяни в интервью газете la Repubblica.

«Между тем мы идем к постоянному совету НАТО-Украина. Это важный шаг, поскольку он вовлекает Киев в международные решения», — заявил Таяни, подчеркнув, что вопрос о вступлении Украины в Северо-атлантический альянс необходимо решать после завершения конфликта.

Глава итальянского МИД подчеркнул, что его визит в США станет поводом подтвердить узы трансатлантической солидарности и общее видение относительно ситуации на Украине между Штатами и Италией.

Таяни добавил, что Рим делает «то, что необходимо» для помощи Киеву и отметил, что Италия содействует вступлению Украины в Евросоюз.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква рассказал, что заявку Украины на членство в НАТО на данный момент поддержали 20 стран-членов альянса — по словам политика, они подписали с Киевом соответствующие декларации.

Заместитель генерального секретаря военно-политического блока Мирча Джоанэ заявил, что внутри НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Украины в альянс. Он добавил, что во время саммита в Вильнюсе украинского лидера посадят за один стол с главами стран-участников НАТО в качестве «символического жеста».