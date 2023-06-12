Белый дом рассказал о состоянии Байдена после операции

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Байден перенес операцию без осложнений

Президент США Джо Байден перенес стоматологическую операцию без осложнений и чувствует себя хорошо. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая на регулярном брифинге для журналистов в понедельник. Ее слова приводит ТАСС.

«Я могу подтвердить, что процедура была успешно завершена», — заявила Жан-Пьер, отметив, что пока глава государства будет работать в своей резиденции.

Американскому лидеру была проведена операция по удалению воспаленной пульпы — соединительной ткани, заполняющей полость зуба. В окружении президента уточнили, что процедура не потребует общего наркоза, соответственно, временной передачи полномочий не планируется.

В марте Джо Байден рассказал об операции с целью проверки наличия у него мозга. «У меня были эти ужасные головные боли… Как бы там ни было, им пришлось пару раз снять верх моей головы, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг», — сказал со смешком американский лидер.