SIPRI сообщил о наращивании стратегического потенциала ядерными державами

SIPRI: ядерные державы наращивают стратегический потенциал на фоне конфликта на Украине

Ядерные державы быстро модернизируют арсеналы, на фоне российской спецоперации на Украине число развернутых ядерных боеголовок растет. Это следует из данных исследований Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Институт приводит статистику, согласно которой в январе 2023 года Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль суммарно имели порядка 12512 единиц ядерного оружия, из которых 9576 хранились на складах потенциального пользования. Это на 86 единиц больше, чем в январе прошлого года. При этом около двух тысяч боеголовок находились в состоянии повышенной боеготовности.

Среди лидеров по количеству развернутых боеголовок на начало 2023 года — США (1770 единиц) и Россия (1674 единиц). Вместе два этих государства обладают примерно 90 процентами от всего ядерного оружия в мире.

Ранее SIPRI сообщило, что военные расходы в мире в 2022 году стали рекордными за последние восемь лет. Уточняется, что росту показателей поспособствовал разворот политики в Европе.