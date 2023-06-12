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06:41, 12 июня 2023Мир

В Китае указали на беспокойство Запада из-за провалов ВСУ

Global Times: Запад разочарован контрнаступлением ВСУ и хочет оправдать свою помощь Киев

Фото: Unsplash

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не соответствует ожиданием коллективного Запада, который испытывает беспокойство на фоне провалов украинских сил. Об этом написала газета из Китая Global Times, ссылаясь на экспертов.

Так, профессор Школы международных отношений и связей с общественностью Университета Фудань Шэнь И, заявил, что спустя 15 месяцев боевых действий США и страны Европы хотят увидеть успехи Киева, которые смогут оправдать выделенную его помощь.

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В свою очередь директор исследовательского отдела Института национальной стратегии при Университете Цинхуа Цянь Фэн отметил, что поставки военной техники не смогут повлиять на ход конфликта до тех пор, пока Украина не усилит эффективность противовоздушной обороны.

При этом эксперты пришли к единому мнению, что западным государствам следует остановить эскалацию конфликта и поддерживать боевые действия. Они поддержали план Китая по мирному урегулированию украинского кризиса, который направлен на возобновление диалога.

24 февраля Китай представил план мирного урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. Главными предложениями Пекина стало возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Китай призвал стороны уважать суверенитет всех государств с соблюдением Устава ООН и отказаться от менталитета холодной войны.

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    Марина Совина
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